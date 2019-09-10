國際婦女與運動研討會 中華奧會與聖露西亞奧會簽署合作協議

2019 年國際婦女與運動研討會，以「女性培力，永續發展」為主軸。（中華奧會提供）

〔體育中心／綜合報導〕 中華奧會今起舉辦2019年國際婦女與運動研討會，以「女性培力，永續發展」為主軸，邀請到世界棒壘球總會秘書長暨亞洲壘球總會主席Ms. Beng Choo LOW等多位在運動或政治領域具備領導地位的女性外賓共同研討女性賦權與領導統御，以及建構多元安全的運動環境。

中華奧會林鴻道主席今與聖露西亞奧會BELROSE主席共同簽署兩會雙邊合作協議，為台灣與聖露西亞的雙邊體育交流開啟新頁，此次簽訂合作協議範疇包含兩會國家隊與青年隊交流互訪與共同訓練、官員與職員交流、教練訓練交流與合作、醫學科學與運動禁藥管制交流、奧林匹克學院交流合作等。

請繼續往下閱讀...

林鴻道表示，聖露西亞為我國邦交國之一，兩國有許多在不同領域及項目上的合作，希望透過體育運動，讓台灣和聖露西亞可以有更緊密的交流。

中華奧會自2011年起即以「健康、活力、新契機」為主題，開辦國內首次探討婦女與運動議題之「國際婦女與運動研討會」，課程內容嚴謹豐富，不僅呼應國內推動性別主流化之政策，且符合國際奧會積極推動婦女參與運動之策略，深獲各界好評及國際上之讚許。

今年中華奧會婦女與運動委員會以女性培力：永續發展為會議主題，透過專題演講、經驗分享等方式，探討包括女性賦權與領導統御；健康促進與終生學習；以及多元與安全的運動環境等子題。

中華奧會林鴻道主席表示，希望透過體育運動，讓台灣和聖露西亞可以有更緊密的交流。（中華奧會提供）

2019 年國際婦女與運動研討會，以「女性培力，永續發展」為主軸 。 （中華奧會）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法