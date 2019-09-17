中職Live》班華德兩度賞三上三下 中信2：0富邦

第三局

吳東融、王威晨接連掃左外野飛球遭陳品捷接殺，下一棒詹子賢揮棒落空三振，班華德再度賞中信三上三下。

第二局

上半局班華德先三振掉林智勝，再讓彭政閔擊出飛球遭接殺，下一棒陳子豪掃中間方向穿越一壘安打，接著張志豪開轟，轟出中外野方向兩分砲助中信兄弟先馳得點。接著高宇杰敲左外野方向平飛安打上一壘，最後留下殘壘。

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下半局林益全揮棒落空遭三振，林哲瑄界外飛球遭接殺，陳品捷敲左外野平飛安打上一壘，隨後因為紐維拉沒發現一壘手林智勝已離壘，發生投手犯規，陳品捷因此上二壘，最後高國麟揮棒落空三振，富邦留下殘壘。

第一局

開賽班華德率先登板，先三振掉吳東融後接連讓王威晨、詹子賢擊出滾地球遭刺殺，上演三上三下。下半局中信兄弟先發紐維拉先讓張正偉擊出三壘方向高彈跳球後刺殺，接著遭楊晉豪掃出中外野方向一壘安打。下一棒胡金龍高飛球遭接殺，楊晉豪在林益全打擊時盜壘失敗，三人出局。

兩隊先發陣容

中信兄弟

1.吳東融 二壘

2.王威晨 三壘

3.詹子賢 左外野

4.林智勝 一壘

5.彭政閔 指定打擊

6.陳子豪 右外野

7.張志豪 中外野

8.高宇杰 捕手

9.岳東華 游擊

投手：紐維拉

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富邦悍將

1.張正偉 右外野

2.楊晉豪 二壘

3.胡金龍 指定打擊

4.林益全 一壘

5.林哲瑄 中外野

6.陳品捷 左外野

7.高國麟 三壘

8.戴培峰 捕手

9.石翔宇 游擊

投手：班華德

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