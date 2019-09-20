中國賽》瑪琳逆轉中國何冰嬌晉級4強 依瑟儂也爆冷輸球

瑪琳逆轉中國何冰嬌晉級4強。（資料照，取自BWF）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）是2016年里約奧運女單金牌，歷經嚴重運動傷害，並休息長達8個月，今天在2019年超級1000系列中國羽球公開賽，以11：21、21：14、21：15逆轉世界排名第7的地主好手何冰嬌，搶下女單4強門票。

26歲瑪琳是去年中國賽冠軍，但今年1月出征印尼大師賽，不慎造成右膝前十字韌帶斷裂，養傷一段時日，世界排名下跌至24。她上週在超級100越南公開賽復出，即使首戰落敗，這次回到中國賽展現衛冕企圖心，已打敗世界排名第3今年世錦賽銀牌日本奧原希望、華裔美籍好手張蓓雯，

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瑪琳及何冰嬌生涯過招5次，瑪琳取得4勝1敗優勢，而何冰嬌在首局10：10平手時，以11：1猛攻直接先馳得點；瑪琳次局重整旗鼓，穩定進帳分數，也成功將戰局延長。

瑪琳挾著扳平戰局氣勢，一度取得7分領先，而何冰嬌即使大幅落後，仍開始急起直追，並追成12：12，卻與瑪琳歷經多拍來回，在後場不慎摔倒在地，所幸並無大礙，但似乎也把氣勢摔掉，被瑪琳回敬7：1攻勢，並演出逆轉秀。

瑪琳4強對手將是世界排名16的日本好手高橋沙也加，她今天在女單8強同樣演出驚奇逆轉秀，末局強勢化解2個賽末點，最終以14：21、21：14、22：20力退第6種子泰國依瑟儂。

依瑟儂爆冷輸給日本的高橋沙也加。（資料照，取自BWF）

高橋沙也加擊敗依瑟儂晉級。（資料照，取自BWF）

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