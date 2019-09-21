棒球》張泰山來嘉客串教練 小將樂不可支

職棒好手張泰山（右一）來嘉客串一日棒球營教練。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中華職棒多項打擊紀錄保持人張泰山，今天擔任迷你棒球宣傳大使，來到嘉義縣民雄鄉秀林國小一日棒球營客串教練，指導秀林棒球隊員與中強光電棒壘球員，有機會和超級球星切磋，大小朋友都樂不可支。

位於竹科的中強光電自去年起開始認養秀林國小棒球隊，除經費贊助，也安排各項交流，2019年「箇中好手‧強棒出擊」計畫特與WBSC（世界棒壘球聯盟）合作，今天在秀林國小舉辦一日棒球營，並邀請到迷你棒球宣傳大使-張泰山進行棒球教學。

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張泰山指出，自己從小在艱困的環境打球，特別能體會偏鄉小朋友打球的困難度，因而只要有機會就會參與類似的公益活動，也呼籲能有更多的企業站出來，挹注偏鄉小校棒球隊所需資源，讓小朋友無後顧之憂的快樂打球，玩出興趣，未來很有可能成為國手或職棒球星。

秀林校長賴耀男指出，很感謝中強光電對秀林棒球隊伸出援手，不僅補助添購相關設備，連有需求小球員的早餐都照顧到了，真的「足甘心」，這次小朋友得知超級球星張泰山要來客串教練，還興奮到睡不著。

職棒好手張泰山（左一）來嘉客串教練。（記者蔡宗勳攝）

職棒好手張泰山帶著兒子出席嘉義棒球一日營。（記者蔡宗勳攝）

職棒好手張泰山帶著兒子到嘉義縣秀林國小客串教練，逢兒子十歲生日，校長賴耀男（前排左一）準備蛋糕幫其慶生。（記者蔡宗勳攝）

職棒好手張泰山來嘉客串教練，球迷爭相與其合影留念。（記者蔡宗勳攝）

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