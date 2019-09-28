永信杯》出門比賽要驗收英文 佳義國小打球也拚課業

佳義國小今以直落二擊敗東寶國小。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台中報導〕永信杯排球賽今在大甲鐵砧山永信運動園區點燃戰火，去年拿下國小5年級男童組冠軍的屏東佳義國小，陣中班底將挑戰6年級冠軍，首戰以25：16、25：21擊敗東寶國小。

球打得好以外，球隊對於孩子的課業仍相當要求，主任潘政義透露，即便現在到外地比賽，晚上還是得驗收英文單字，希望孩子們不荒廢課業。

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位在屏東瑪家鄉的佳義國小，自4年前開始成立排球隊，最初目的為了鼓勵孩子唸書，潘政義表示，孩子們很好動活潑也愛打球，希望練球可以成為他們認真念書的誘因，「我們會要求小朋友，得把功課寫完才能打球，後來他們缺交作業的情況也減少。」

佳義國小排球隊。（記者粘藐云攝）

去年佳義國小在國小男童5年級組拿下冠軍，潘政義認為，平常小朋友在山上受的刺激太少，希望藉由排球給他們一些成功的經驗，增加自信心，「透過排球的團隊生活，讓他們學會服從，認真的完成每件事情，也有發洩精力的地方，比較不會學壞。」潘政義提到，由於偏鄉資源較少，球隊得仰賴外界資助，定期也會有感恩之旅，帶孩子去認識幫助球隊的贊助商，讓他們懂得感恩。

今年佳義國小多了陳勁瑋、鄭羽岑兩名年輕的教練加入，帶來一番新氣象，陳勁瑋表示，自己過去大多是帶國、高中生，第一次接觸到小學生，其實是不小的挑戰，「大家技術方面都不錯，不過心態上得要加強，小朋友太容易緊張，這部分也是我們還在學習的地方。」

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