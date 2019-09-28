中職》不向命運低頭 施冠宇擊潰病魔登上一軍舞台

施冠宇。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅23歲新秀施冠宇，今天對桃猿之戰將完成生涯初登場，先發守一壘、打第7棒，三級棒球之路不順遂、中職選秀落榜、生重病，如今站上職棒舞台，可謂歷經一番寒徹骨。

施冠宇是台南人，少棒打過美國小馬聯盟賽事，有了國手光環，自覺球技高人一等，升上建興青少棒他不太愛練球，國中畢業原本不打算繼續打球，後來決定跟隨教練蕭良在的腳步，成為屏東陸興中學棒球隊第一屆球員。

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陸興青棒剛成軍，前兩年只能報名鋁棒聯賽，第三年首度向木棒聯賽叩關，在施冠宇和方建德（兩人後來都成為統一獅球員）領軍下，闖進全國12強，戰績不俗，施冠宇說，「其實高中我也不喜歡練球，因為是第一批球員，無論如何幾乎都會先發。」

施冠宇在高三打出成績，獲文化大學青睞，進入文大他見識到人外有人，一度打到喪志，後來在學長蘇智傑、詹子賢、張閔勛鼓勵下，重新爬起來再戰。

施冠宇大三扛起文大四棒重擔，先後入選U23世界盃、世大運、世大棒國家隊，有多次國手資歷護體也沒用，去年他投入中職選秀落榜，他回憶，「很意外，但當時中職只有4隊，每隊都很競爭，我只能守一壘，落選也沒辦法。」

天無絕人之路，原本施冠宇要到業餘城市隊沉潛，等明年再參加選秀，如果再沒機會就回去繼承家業，落選後一個月，他接到統一獅球團高層來電，以自主培訓球員身分加盟，不久就升為正式球員。

不料老天爺對施冠宇開了個大玩笑，今年2月春訓開跑一個禮拜，他忽然發現自己心跳加速，容易流汗、疲勞、全身無力，送醫確診為甲狀腺亢進，被迫長期休養，一度暴瘦10公斤，三個月後才重回球場。

「很辛苦！」施冠宇表示，一開始每天要吞6顆藥，控制心跳和甲狀腺，現在減量為每天服1顆藥，「回想起來，應該是跟去年落選導致壓力大，才會引起甲狀腺亢進。」

長期與病魔搏鬥，雖未回復到百分之百，不過施冠宇已逐漸恢復元氣，本季在二軍出賽33場，39打數敲出12安，打擊率3成08，外帶1轟、12分打點。

經過辛勤努力掙得今天生涯初登場先發機會，施冠宇坦言，「這一天來得特別快，又是先發，心情興奮又緊張，完全沒想到。」

施冠宇披上3號球衣，這是目前獅隊代總教練劉育辰職業球員生涯的背號，會有壓力嗎？施冠宇笑說，「不會呀，這是我大學時期的背號。」

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