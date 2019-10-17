台灣大賽》太離譜！王威晨敲長打漏踩一壘壘包被判出局

王威晨漏踩一壘壘包。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天台灣大賽猿象爭霸第5戰，3局下一人出局沒人在壘情況下，王威晨擊出右外野深遠飛球落地形成二壘安打，隨後桃猿將球傳給一壘手陳俊秀促請裁決，一壘審江春緯判決王威晨沒踩到一壘壘包，最終判出局。

王威晨漏踩一壘壘包遭判出局。（記者林正堃攝）

此時兄弟教練團提出申訴抗議，內野4位裁判聚集開會，最終仍維持原判，等於王威晨二壘安打被沒收，換成一個出局數，形成極為罕見的案例。

請繼續往下閱讀...

台灣大賽史上最著名漏踩壘包事件，當屬2003年兄弟象對興農牛第五戰，鄭兆行擊出二壘安打，經兄弟促請裁決，最終一壘審蘇建文判決鄭兆行漏踩一壘壘包判出局，從二壘奔回本壘的張泰山得分也不算。

興農教頭陳威成對此判決大為不滿，上場向蘇建文抗議，後來陳威成揮拳打蘇建文，輿論譁然，風波延燒好一陣子。

鄭兆行回憶，當時他很確定有踩到一壘壘包，不知道為什麼會被判出局，後來他當教練，很多年輕球員都會問他當年到底有沒有踩壘；事過境遷，蘇建文仍堅持，當時鄭兆行確實沒踩到一壘壘包，那個判決沒問題。

王威晨漏踩一壘壘包。（記者林正堃攝）

王威晨漏踩一壘壘包。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法