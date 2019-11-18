12強》10個問題 帶你認識江少慶

江少慶。（特派記者林正堃攝）



〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕26歲的江少慶在這次12強賽表現亮眼，也讓他的身價跟著水漲船高，目前已有10幾支美職球隊找上門；赴美時才從野手轉投手，江少慶在高中時不但和王柏融是同學，還曾拿過玉山盃全壘打王，本報用10個問題帶你認識這位國家隊新王牌。

Q1：王建民說你已經很靠近大聯盟？你認為這次12強賽會增加升上大聯盟的自信嗎？

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答：多少會吧，這個國際賽的張力和壓力滿大的，我相信對自信心成長很有幫助，把這些學到的東西在球季中發揮，應該會幫助滿大的。

Q2、明年的目標？

答：每一年目標都會以身體狀況來調整，其實並不一定，都要看身體狀況來決定。因為之前在印地安人小聯盟，球季時他們有特別要求把三振率提高，以往都是滾地球型投手，今年讓自己改變一些模式、提高三振率，這次12強也有所發揮，還滿開心的。

江少慶。（特派記者林正堃攝）

Q3、今年做了什麼調整？

答：以往自己的軌跡，有點像伸卡球，它自然傾向比較有尾勁，造成滾地球的機率比較高，今年做的改變是，身體素質提高，力量、球速也增加，出手讓轉速不一樣，讓球變得特別直，今年也利用投高球，還有其他變化球、投在第二角度，造成很多三振。

Q4、你投的球到底是不是伸卡球？

答：其實可以說不是伸卡球，但我的四縫線會傾向伸卡球的軌跡。

Q5、有球迷說你是「王建民接班人」，你覺得自己跟王建民像嗎？

答：其實說像不像，那些稱號都是球迷給的，是很開心的。如果只是說球路的話，球產生伸卡的狀態，可以追尋王建民的腳步，其實也是ok的。王建民一直以來都是大家的偶像，可以學習他的優點，每一位好的棒球選手，都是我的偶像。

Q6、第一次遇到王建民會緊張嗎？

答：其實還好，學長人真的不錯，他也願意跟學弟分享，沒有太多隔閤，所以還好。

江少慶。（特派記者林正堃攝）

Q7：球速增加的秘訣？

答：其實也沒有感覺到成長幅度太大，其實每一年我給自己設定的目標很明確，自己也都有達到，每一年我都有持續進步，數據上都有表現出來，我覺得自己比較努力一點，自己也有達到目標，都是我想要的。

Q8：這屆12強台灣隊，跟以往有什麼不同？

答：我覺得這一屆的台灣隊，一半都是年輕的，平均年紀也比較低，大家氣氛很不錯，年輕人的鬥志，想為國家拿下好成績，大家都是年輕人，感覺很不一樣。奧運如果有機會，當然想為國家盡力，但它的月分其實有點尷尬 ，不是球員可以決定。

Q9：這次台灣隊跟誰特別好？

答：我覺得跟幾個旅外都還不錯，像林凱威、胡智為，還有小學弟鋅杰，還有冠宇，其他學長在國際賽都有遇到。我和柏融也很熟啊，他在高中跟我住同一間房間，他其實高中實力就還不錯。我打擊嗎?玩一下，也是可以，我在高中也是有玉山盃拿過全壘打獎。

Q10：下一步的計畫、到哪裡自主訓練？

答：這還不確定，要等到經紀公司確定球隊。我比較喜歡自己練，我都躲在花蓮練（笑），有一年跟著（李）振昌練，下一年去小郭賢拜那邊練，下一年又去錦輝賢拜那邊，把他們的經驗都收集起來，再結合自己的。每個人不一樣，看到的眼界才會廣，這次也跟到王建民賢拜，每個人不一樣，把適合自己的留下來。

江少慶。（特派記者林正堃攝）

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