兄弟黃恩賜本季首度對桃猿 今日賽事預告與轉播

中信兄弟先發投手黃恩賜。（資料照，記者廖耀東攝）

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今日有2場中職賽事，中信兄弟今天在洲際球場迎戰樂天桃猿，兄弟推出本土火球男黃恩賜先發，他本季先發5場拿到2勝，防禦率4.45。黃恩賜前一場面對統一獅，先發4.1局失2分無關勝敗。這將是他本季首度面對樂天桃猿；桃猿則推出尼寇力先發，他本季先發4場戰績1勝1敗防禦率5.16，這也是尼寇力本季首度面對中信兄弟。

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另一場則是富邦悍將在新莊球場迎戰統一獅，悍將推出洋投羅力先發，他本季2場先發摘2勝，防禦率僅2.57；統一獅則推左投江辰晏先發，他本季先發4場戰績2勝2敗，防禦率為7.20。

日本職棒方面，各隊陸續進行練習賽，日本火腿今天將碰上羅德，昨敲1安的「台灣大王」王柏融能否延續好手感？羅德台灣左投陳冠宇也有機會登板。

中職例行賽

18：35 樂天桃猿@中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

18：35 統一獅@富邦悍將 MOMO綜合台、愛爾達體育1台

日職練習賽

12：00 日本火腿@羅德 FOX體育2台、FOX體育3台

17：00 歐力士@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

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