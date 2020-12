NBA》杜蘭特回來了！首度搭檔厄文率籃網擊敗巫師（影音）

杜蘭特。(歐新社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕籃網今迎來本季首場熱身賽,這也是「雙星」杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)首度在正式比賽中連線,兩人小試身手合力繳出33分,終場籃網以119:114擊敗巫師。

杜蘭特前次出賽為2019年6月12日,當時為勇士和暴龍總冠軍戰第5戰,他也是在那場比賽傷到右腳阿基里斯腱,導致後來轉戰籃網第一季都在養傷,遲至今日才迎來轉隊後首秀,也正式和厄文搭配。

請繼續往下閱讀...

籃網雙星杜蘭特、厄文今首度在正式比賽中連線。(歐新社)

相隔18個月終於重回場上,杜蘭特首節上演灌籃秀,單節繳出11分,狀態不俗,今天首度和杜蘭特搭檔的厄文也在首節貢獻12分,兩人率隊在上半場取得領先。

KD's first bucket as a Net pic.twitter.com/XhxtZSPIud

巫師今天並未擺出完整陣容,畢爾(Bradley Beal)和新同學魏斯布魯克(Russell Westbrook)都未出賽,而是由八村壘領銜。巫師雖在上半場打完以18分落後,第3節開始急起直追,以一波12:0攻勢反擊,決勝節還一度超前,最終仍不敵籃網。

籃網此役團隊命中率為51.4%,厄文繳出全隊最高18分、4助攻,杜蘭特15分、3籃板、3助攻,替補上陣的薛米特(Landry Shamet)挹注13分。巫師先發5人得分全上雙,八村壘繳全隊最高18分、4籃板,後衛尼托(Raul Neto)17分、6助攻。

KD and Kyrie in sync alreadypic.twitter.com/v3C5F8zuxV