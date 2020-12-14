NBA》杜蘭特回來了！首度搭檔厄文率籃網擊敗巫師（影音）

杜蘭特。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網今迎來本季首場熱身賽，這也是「雙星」杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）首度在正式比賽中連線，兩人小試身手合力繳出33分，終場籃網以119：114擊敗巫師。

杜蘭特前次出賽為2019年6月12日，當時為勇士和暴龍總冠軍戰第5戰，他也是在那場比賽傷到右腳阿基里斯腱，導致後來轉戰籃網第一季都在養傷，遲至今日才迎來轉隊後首秀，也正式和厄文搭配。

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籃網雙星杜蘭特、厄文今首度在正式比賽中連線。（歐新社）

相隔18個月終於重回場上，杜蘭特首節上演灌籃秀，單節繳出11分，狀態不俗，今天首度和杜蘭特搭檔的厄文也在首節貢獻12分，兩人率隊在上半場取得領先。

KD's first bucket as a Netpic.twitter.com/XhxtZSPIud — Yahoo Sports NBA （@YahooSportsNBA） December 13, 2020

巫師今天並未擺出完整陣容，畢爾（Bradley Beal）和新同學魏斯布魯克（Russell Westbrook）都未出賽，而是由八村壘領銜。巫師雖在上半場打完以18分落後，第3節開始急起直追，以一波12：0攻勢反擊，決勝節還一度超前，最終仍不敵籃網。

籃網此役團隊命中率為51.4%，厄文繳出全隊最高18分、4助攻，杜蘭特15分、3籃板、3助攻，替補上陣的薛米特（Landry Shamet）挹注13分。巫師先發5人得分全上雙，八村壘繳全隊最高18分、4籃板，後衛尼托（Raul Neto）17分、6助攻。

KD and Kyrie in sync alreadypic.twitter.com/v3C5F8zuxV — Def Pen Hoops （@DefPenHoops） December 13, 2020

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