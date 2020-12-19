中職》洪總說話了！ 陳瑞振把大學長的話牢記在心

陳瑞振與洪一中同隊出賽。（記者張嘉明攝）





〔記者倪婉君／龍潭報導〕過去予以嚴厲印象的「振總」陳瑞振，明年將到富邦悍將二軍擔任首席教練，他今天利用「中職退役明星棒球賽」的場合，向悍將總教練兼大學長洪一中拜碼頭，「學長跟我講了很多!」

原本和中國江蘇鉅馬隊的合約到明年年底，陳瑞振因為想回台灣提前跟球隊請辭，回來後和在家鄉東石高中青棒隊任教，結果又接獲悍將球團的邀約，他在長考後接下職務、重返職棒圈，「我考慮了很久才答應，因為在基層執教、幫助孩子圓夢的感覺，真的很有意義。」

請繼續往下閱讀...

陳瑞振目前已和富邦球團簽約，他今天是在加入教練團後首次和「洪總」碰面，「洪一中學長有跟我講了很多，他說現在年輕選手跟以往不一樣，希望我在教學、帶球隊過程中必須要有改變，他知道我是為了球員好，但希望我不要用這麼強硬的手段，也可以軟軟的嚴。」

其實陳瑞振的教學理念很單純，他說：「在江蘇隊的時候，我們食堂一走進去就有個扁額寫著：『愛的教育、鐵的紀律』。」當時領導問他對於這8個字有何想法，陳瑞振回答：「我跟領導說，這就是我，因為我平時雖然很嚴格，但我的內心是有愛的，我如果不想要球員好，那我凶他幹什麼?我凶的同時，是我愛這個球員。」

對於洪總的提點，陳瑞振則牢記在心，他表示：「人家真的帶得很好，經驗又那麼多，是我學習的目標，因為我一定有做得不夠周到的地方，他能生存這麼久，一定有他的道理在。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法