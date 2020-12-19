P+聯盟》擺脫「麻」煩飆34分 張宗憲灌籃回應對手「不尊重」

台北富邦勇士隊張宗憲拿下全隊最高分34分。（記者廖耀東攝）

〔記者廖聿偉／彰化報導〕富邦勇士張宗憲擺脫「麻」煩，在P. LEAGUE+ （簡稱P+聯盟）歷史性開幕戰狂飆全場最高34分、5抄截，攻守俱佳，率隊擊敗夢想家開胡。

今年7月張宗憲因攜帶大麻電子菸遭逮捕，最終被夢想家開除。之後在P+聯盟執行長「黑人」陳建州的牽線下，才得到機會，重返老東家富邦勇士。賽後兩人彼此擁抱，眼眶泛淚。張宗憲說，「沒有陳建州、沒有勇士，就沒有現在的我，內心充滿感激。」

請繼續往下閱讀...

陳建州則說，「若張宗憲因此離開籃壇，誰能單場得到34分，會是台灣籃壇的損失。但最重要的是他已改過自新，未來若能以過來人的身分，擔任反毒大使，影響更多年輕人遠離毒品，絕對比34分更有意義。」

重返球場的張宗憲盡情發揮，尤其第二節獨拿10分，助勇士縮小雙位數落後至1分，成為最終能反敗為勝的功臣。

張宗憲在下半場一次抄截後切入灌籃，還多次用手勢，鼓舞全隊士氣。他解釋，「對手防守不夠尊重我，可能認為我外線不準，就不斷放空擋，我就用得分證明自己。但手勢不是針對特定人物，夢想家的球員都是我的老戰友，我只是想激勵自己。」

P.LEAGUE+職業籃球聯盟執行長陳建州於開幕戰前致詞時感性落淚，僅表示「謝謝大家」。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法