P+聯盟》歷史性的一役不缺席 林志傑再度扮演關鍵殺手

P+聯盟開幕戰，台北富邦勇士隊林志傑。（記者廖耀東攝）

〔記者廖聿偉／彰化報導〕被譽為台灣籃壇史上最偉大的球員「野獸」林志傑，在歷史性的一役不缺席，還成為全場焦點。P. LEAGUE+ （簡稱P+聯盟）元年開幕戰，林志傑展現「強心臟」，扮演第四節先生，單節轟下8分，包括決勝階段的2顆三分球，成為球隊獲勝功臣。

林志傑全場出賽24分鐘，攻下12分，有10分集中在下半場。終場前1分52秒，投進本場第一顆三分球，助勇士將落後縮小至2分，但下一波進攻卻被包夾而失誤。

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主帥許晉哲表示，「林志傑是年輕球員的典範，發生失誤後能立刻回穩，還投進逆轉三分球，展現球星的價值。」

38歲的林志傑去年底因右腳壓力性骨折缺陣，之後ABL受武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）影響，被迫停賽，林志傑休養近一年。

許晉哲表示，現在用林志傑的哲學是「用精不用長」，讓他得到充分休息，在關鍵時刻才能發揮出最大的價值。

林志傑過去是SBL台啤的招牌球星，2009年轉戰中國CBA，效力達10年，去年才返台加盟富邦勇士。

他表示，「過去在SBL時期，就期待有朝一日能職業化；在台灣成為職業球員， 也一直是我的夢想。如今P+聯盟打造一個完美的舞台，也幫我圓夢，很珍惜在場上的時光，會繼續為台灣籃壇奮戰。」

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