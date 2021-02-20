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體育 籃球 NBA

穆雷猛攻50分喜寫紀錄 今日NBA戰績

2021/02/20 14:11

金塊球星穆雷此戰繳50分、25投21中的命中率84%，寫下三項紀錄。（美聯社）

魔術124：120勇士

金塊120：103騎士

七六人112：105公牛 

塞爾提克121：109老鷹

灰熊109：95活塞

公鹿98：85雷霆

太陽132：114鵜鶘

暴龍86：81灰狼

快艇116：112爵士

黃蜂：金塊（延賽）

獨行俠：火箭（延賽）

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