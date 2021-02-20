穆雷猛攻50分喜寫紀錄 今日NBA戰績

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金塊球星穆雷此戰繳50分、25投21中的命中率84%，寫下三項紀錄。（美聯社）
魔術124：120勇士
金塊120：103騎士
七六人112：105公牛
塞爾提克121：109老鷹
灰熊109：95活塞
公鹿98：85雷霆
太陽132：114鵜鶘
暴龍86：81灰狼
快艇116：112爵士
黃蜂：金塊（延賽）
獨行俠：火箭（延賽）
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