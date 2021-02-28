晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》厄文籲聯盟Logo換成科比 湖人女老闆也力挺

2021/02/28 16:12

巴絲。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA傳奇「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）去年美國時間1月26日因直升機失事驟逝，各界迄今依舊緬懷殞落的當代巨星，籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）日前力推NBA標誌換成已故的科比，不但獲得布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa）支持，連湖人隊女老闆巴絲（Jeanie Buss）也表態力挺。

凡妮莎贊同厄文把NBA標誌人物剪影換為布萊恩的推文，已被巴絲在個人推特轉發，她還留言：「我同意凡妮莎的說法，布萊恩確實設立眾人追隨的標竿，球員們也都認可這點，就讓我聽聽你們怎麼想。」上月「黑曼巴」空難悲劇已滿1年，厄文再度呼籲聯盟把logo改成布萊恩。先前受訪時他也強調，科比的影響力無遠弗屆，不論場內、場外都為籃壇人士帶來啟發，「他應該是我們的logo，象徵著卓越的偉大目標。」

至於現行聯盟logo，則為傳奇名將魏斯特（Jerry West）運球剪影設計而成，儘管近來外界頻頻請願，希望能改為布萊恩，但攸關龐大商機聯盟尚無更動計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。