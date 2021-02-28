NBA》厄文籲聯盟Logo換成科比 湖人女老闆也力挺

巴絲。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA傳奇「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）去年美國時間1月26日因直升機失事驟逝，各界迄今依舊緬懷殞落的當代巨星，籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）日前力推NBA標誌換成已故的科比，不但獲得布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa）支持，連湖人隊女老闆巴絲（Jeanie Buss）也表態力挺。

凡妮莎贊同厄文把NBA標誌人物剪影換為布萊恩的推文，已被巴絲在個人推特轉發，她還留言：「我同意凡妮莎的說法，布萊恩確實設立眾人追隨的標竿，球員們也都認可這點，就讓我聽聽你們怎麼想。」上月「黑曼巴」空難悲劇已滿1年，厄文再度呼籲聯盟把logo改成布萊恩。先前受訪時他也強調，科比的影響力無遠弗屆，不論場內、場外都為籃壇人士帶來啟發，「他應該是我們的logo，象徵著卓越的偉大目標。」

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至於現行聯盟logo，則為傳奇名將魏斯特（Jerry West）運球剪影設計而成，儘管近來外界頻頻請願，希望能改為布萊恩，但攸關龐大商機聯盟尚無更動計畫。

I agree with Vanessa Bryant. Kobe set a standard and players agree too. Let me know what you think. https://t.co/5dpMGZuDKA — Jeanie Buss （@JeanieBuss） February 26, 2021

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