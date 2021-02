NBA》厄文籲聯盟Logo換成科比 湖人女老闆也力挺

巴絲。(資料照,路透)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕NBA傳奇「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)去年美國時間1月26日因直升機失事驟逝,各界迄今依舊緬懷殞落的當代巨星,籃網明星控衛厄文(Kyrie Irving)日前力推NBA標誌換成已故的科比,不但獲得布萊恩遺孀凡妮莎(Vanessa)支持,連湖人隊女老闆巴絲(Jeanie Buss)也表態力挺。

凡妮莎贊同厄文把NBA標誌人物剪影換為布萊恩的推文,已被巴絲在個人推特轉發,她還留言:「我同意凡妮莎的說法,布萊恩確實設立眾人追隨的標竿,球員們也都認可這點,就讓我聽聽你們怎麼想。」上月「黑曼巴」空難悲劇已滿1年,厄文再度呼籲聯盟把logo改成布萊恩。先前受訪時他也強調,科比的影響力無遠弗屆,不論場內、場外都為籃壇人士帶來啟發,「他應該是我們的logo,象徵著卓越的偉大目標。」

至於現行聯盟logo,則為傳奇名將魏斯特(Jerry West)運球剪影設計而成,儘管近來外界頻頻請願,希望能改為布萊恩,但攸關龐大商機聯盟尚無更動計畫。

I agree with Vanessa Bryant. Kobe set a standard and players agree too. Let me know what you think. https://t.co/5dpMGZuDKA