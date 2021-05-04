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WSBL》擺脫MVP症候群 林文佑救命三分球「斷電」保台元

2021/05/04 22:59

上週單週最佳球員、台元林文佑。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕WSBL台元今與台電交手，雙方一路熬戰到最後才分勝負，上週單週最佳球員、台元林文佑在倒數1分56秒的關鍵三分彈建功，台元67：61擊敗台電。

雙方上半場呈現膠著，打成36：36平手，第三節台元在卓敬個人連取6分帶領下，以一波10：0攻勢拉開差距，最多領先到13分，但第四節遭台電反撲，一度只剩3分領先。

林文佑尷尬笑說，一度感覺中場頒完最佳球員後，開始手感有掉的感覺，「上半場很順拿很多分，下半場對方有針對我調整，可能我沒有及時改變過來，但那一顆三分球曉彤傳的時機很好，我的空檔也有，出手時我很有信心。」

上週單週最佳球員、台元林文佑。（記者廖聿偉攝）

林文佑拿下台元最高的19分，並有6籃板，彭曉彤11分、5助攻，台電以劉希曄19分最佳，台元教頭邱啟益對子弟兵表現並不滿意，指出球員急於表現，讓優勢消失殆盡。

林文佑說，「以前我只要一兩顆三分不進，就會開始逃避，也很感謝邱哥一直教導，給我信心，如果有空檔不出手，我反而會被罵。」

邱啟益指出，本季場次已經縮減不少，仍要盡量給球員在實戰中成長。「但我允許球員有成長空間，不論是控球的曉彤，還是文佑與其他人，這場明顯不及格，但也是要給他們在比賽中成長。」

台元獲勝後，目前5勝2敗，戰績排行榜名列第二，爭搶冠軍賽門票的壓力，主要落在電信身上，電信幾乎沒有再輸球的本錢。

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