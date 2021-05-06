WSBL》奧運女籃3對3名單出爐 陳鈺君不打恐影響戰力

台電劉希曄（後）坐板凳席沒有下場。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2020東京奧運3對3女籃資格賽分別在5月26日、6月4日登場，台灣隊4名正選名單日前正式出爐，包含WCBA旅外女將魏于淳、林仙芳，WSBL台電劉希曄以及國泰陳鈺君，不過今天國泰主帥鄭慧芸表示，考量疫苗施打太晚，擔心球員出國有染疫風險，球團討論後目前傾向不讓陳鈺君參賽。

3對3資格賽名單出爐，包含WCBA旅外女將魏于淳、林仙芳，WSBL台電劉希曄以及國泰陳鈺君，籃協也安排球員在今天施打疫苗。

請繼續往下閱讀...

先前傳出上季WSBL MVP陳鈺君出賽可能有變數，今鄭慧芸也證實這項說法，她表示，由於目前僅能施打一劑疫苗就得出國參賽，且打完疫苗可能有發燒等副作用，擔心影響整個團隊，球團討論後，目前傾向不讓她參賽；陳鈺君今也未和其他國手一起施打疫苗，和台電一戰照樣出賽。

不過根據規定，3對3參賽選手得按照世界排名積分來挑選，4名國手當中必須要有2人是國內積分排名前10名的選手，若扣除陳鈺君和部分退役球員，其餘選手大多都來自國泰，僅有劉希曄一人是在前10名內，也沒有其他名單可更換，最壞情況就是只有3名選手出征資格賽。

台電前鋒劉希曄今因為施打疫苗未登錄上場，她表示，目前並沒有發燒等症狀，僅手臂痠痛，身體有些疲勞，也已備妥普拿疼等藥品，預計休息一天後，星期六應能出賽。

國泰陳鈺君。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法