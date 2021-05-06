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WSBL》怕讓學姐撿球更專注練投 台電彭惠貞無畏衛冕軍飆20分

2021/05/06 20:27

台電彭惠貞（左）甩開國泰楊晴（右）防守戴球推進，彭惠貞全場攻下20分。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕衛冕軍國泰今迎戰台電，全隊4人得分上雙，羅蘋、林育庭皆繳出全隊最高16分，終場以89：59輕取台電，本季仍未嘗敗績。

台電在首節有不錯的發揮，在郭佳紋、楊芷瑜帶領下，一度取得領先，但在該節最後一分鐘，國泰靠著戴宜庭、羅蘋連續得分，順利要回領先。即便第1節打得有些跌跌撞撞，但經驗十足的衛冕軍馬上找回節奏，以一波13：2攻勢取得雙位數領先，也讓比賽早早定調。

國泰羅蘋、林育庭皆繳出全隊最高16分，新秀「小戴」戴宜庭挹注14分，對於小戴的表現，國泰主帥鄭慧芸認為，她是很認份的球員，給予她機會，她也會在場上有好表現，「她在場上的企圖心是看得見的，不會特別希望她一定要去爭奪新人后或獎項之類，但她的表現是包含隊友、球迷都給予肯定的。」

台電劉希曄今天因施打武漢肺炎疫苗高掛免戰牌，陣中二年級生彭惠貞把握機會發揮，全場投進4顆三分球，進帳全隊最高20分，寫下生涯新高。由於這季出賽時間不固定，彭惠貞表示，就是把握每次上場機會，保持正面心態去證明自己。

彭惠貞提到，其實在球隊定位不明確，時常得轉換控球和前鋒兩個不同角色，但她認為，不能被位置侷限，「不管打哪個位置，機會來了就是要出手。」她透露，近期特別加強三分球訓練，平常也會和「達姐」劉希曄一起練投，「和學姊一起練投會讓我更專注，很怕球一直亂飛，讓她跑太遠撿球。」

台電彭惠貞（右）甩開國泰楊晴（左）防守帶球推進。彭惠貞全場攻下20分。（記者廖振輝攝）

國泰羅蘋（左）、台電郭佳紋（右）。（記者廖振輝攝）

國泰林育庭（中）。（記者廖振輝攝）

國泰陳鈺君。（記者廖振輝攝）

台電郭佳紋（右）。（記者廖振輝攝）

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