晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

歐國盃》英格蘭輸掉PK被罵翻 英相譴責不理智球迷

2021/07/12 17:18

英格蘭隊在歐國盃決賽對決義大利，最終在PK大戰落敗，沒踢進球的3名球員推特和IG帳號被辱罵灌滿。（路透）

〔中央社〕英格蘭隊在歐國盃決賽對決義大利，最終在PK大戰落敗，沒踢進球的3名球員推特和IG帳號被辱罵灌滿，英國首相強生（Boris Johnson）今天譴責「惡劣的」種族歧視。

強生在推特表示：「英格蘭隊值得被稱為英雄，而不是在社群媒體受到種族霸凌。」

他說：「那些留下惡劣咒罵的人應該感到可恥。」

英格蘭隊的拉許福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）在PK大戰都沒踢中，3人的推特和IG帳號都被攻擊。

有球迷貼大量的猴子表情符號，也有英格蘭球迷用種族歧視的字眼辱罵。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）在推特表示，他們已經「注意到在社群媒體上，針對歐國盃決賽球員有一些冒犯和種族歧視的言論。」

「這些言論完全不可接受，不能被容忍，將會對此展開調查。」

保守黨議員圖根哈特（Tom Tugendhat）要求社群媒體公司採取行動。

他在推特上說：「社群媒體有廣告演算法，卻沒辦法停止針對這些優秀年輕人的種族歧視。」

他說：「那些留言的人真可悲，應該要被揭露姓名，公開面對後果，那些發文的人都是在利用仇恨吸血。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。