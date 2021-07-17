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體育 棒球 MLB

柯朗沃斯完全打擊、教士狂灌24分 今日MLB戰績

2021/07/17 14:25

柯朗沃斯今完全打擊。（法新社）

費城人5：2馬林魚

馬林魚7：0費城人

海盜4：1大都會

教士24：8國民

紅襪4：0洋基

藍鳥10：2遊騎兵

釀酒人11：6紅人

光芒7：6勇士

道奇10：4洛磯

水手6：5天使

小熊5：1響尾蛇

皇家9：2金鶯

太空人7：1白襪

巨人7：2紅雀

運動家5：4印地安人

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