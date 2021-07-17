柯朗沃斯完全打擊、教士狂灌24分 今日MLB戰績

爆
柯朗沃斯今完全打擊。（法新社）
費城人5：2馬林魚
馬林魚7：0費城人
海盜4：1大都會
教士24：8國民
紅襪4：0洋基
藍鳥10：2遊騎兵
釀酒人11：6紅人
光芒7：6勇士
道奇10：4洛磯
水手6：5天使
小熊5：1響尾蛇
皇家9：2金鶯
太空人7：1白襪
巨人7：2紅雀
運動家5：4印地安人
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