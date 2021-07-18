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排球》廖苡任體驗線上瑜珈秀出好身材 奧運想為好友們加油

2021/07/18 17:33

排球好手廖苡任今體驗瑜珈線上課程。（蜂巢行銷提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北鯨華女排「舉球甜心」廖苡任，今和富邦勇士中鋒曾祥鈞一同參與線上運動課程，今天體驗完瑜珈課程後，廖苡任表示，透過瑜珈來伸展軀幹，特別針對肩頸、腰椎等，做完相當舒服，且瑜珈不只是運動，也能和自己的身體對話。

近期因為疫情，廖苡任透露，大多時間都在家透過直播和球隊一起訓練，有把強度拉高，希望把體能、肌力維持在一定狀態，即便在家也不會偷懶，「運動員要很自律，就算在家也不能睡到自然醒，要努力維持身材不能變胖。」

今天體驗了瑜珈課程，廖苡任說：「藉由此堂課程訓練來增進自己的柔軟度，以及重訓沒辦法練到的小肌群，最重要的是與自己對話這個環節，能讓我保持清楚的頭腦與思維，組織好球隊的節奏」

東京奧運即將開幕，廖苡任曾是女排國家隊的一員，過去常待在國訓中心訓練，也結交不少其他運動項目的好友，她說：「台灣選手有參加的項目都會關注，特別要幫好友射箭隊的「雷母」雷千瑩跟羽球隊的王齊麟加油，也祝福大家都有好成績。」

今天一起出席線上記者會的曾祥鈞則想幫輔大學姐郭婞淳加油，「雅加達亞運時，我們一起搭包機出國比賽，對她印象很深刻，這次奧運一定要幫她加油。」

排球好手廖苡任今體驗瑜珈線上課程。（蜂巢行銷提供）

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