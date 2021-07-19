東奧》警官父育一門四傑 盼連珍羚為台拚奧運柔道首金

連金河（中後）4名子女都曾入選亞青柔道國手，被長官、同事戲稱是「國父」，排行老三的兒子（左二）現於桃園市擔任所長。（承筠行銷提供）

〔記者闕敬倫／新北報導〕即將參加本週開幕的東京奧運、被視為奪牌熱門的台灣「柔道女王」連珍羚，從大學獨自到日本讀書受訓，離鄉背井10多年，就為了一圓自己的奧運奪牌夢，如今夢想快要成真，她的警官父親寄與厚望，期盼她十年磨一劍為國爭光，能在奧運賽場上一本初衷展現訓練成果。

連金河現擔任新北市警察局訓練科科長，對從小就獨立、不服輸的長女連珍羚既欣慰又自豪。（記者闕敬倫攝）

2020東京奧運因武漢肺炎疫情延宕一年，直至本月23日才開幕，曾為台灣贏得首面國際柔道大獎賽金牌的東奧代表隊57公斤級國手連珍羚，上屆在2016年里約奧運名列第5，離奪牌僅些許之差飲恨，本屆她以「為台灣豪取金牌，在奧運柔道項目破蛋奪下首冠」為目標。

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即將參加本週開幕的東京奧運、被視為奪牌熱門的台灣「柔道女王」連珍羚，警官父親寄與厚望，期盼她十年磨一劍為國爭光，能在奧運賽場上一本初衷展現訓練成果。（承筠行銷提供）

連珍羚的父親連金河現擔任新北市警察局訓練科科長，他接受本報獨家專訪，暢談連珍羚一路走來的職業心路與奧運金牌夢。

連金河過去從警資歷豐富，4名子女都曾入選亞青柔道國手，被長官、同事戲稱是「國父」，即「國手的父親」，對從小就獨立、不服輸的長女，他感到既欣慰又自豪，期許連珍羚在奧運為國爭光之餘，也平常心看待得獎一事，認為只要「盡力」即可，流露出身為父親的不捨和驕傲。

連金河說，他一直讓小孩適性發展，沒想到長女帶著3個弟妹一起踏入柔道世界，4人從小教學相長，長大後面對世界級職業殿堂的水準，連珍羚從未放棄對柔道的熱情，隻身跑到日本唸書、受訓，至今已超過10年，「仔細想一想，我這個女兒真的有夠厲害，一個人人生地不熟，語言也不通，自己去闖天下，柔道從小時候的興趣變成人生志業，整個青春投入其中，旅居日本貫徹初衷，意外讓她闖出一片天」。

連金河表示，各國奧運代表隊選手都是萬中選一的強者，連珍羚目前世界排名第8，這次代表台灣出賽，除了會遇到「柔道王國」日本以外，還有法國、巴西等勁旅，希望她不要有太大的壓力，正常發揮訓練的成果就好。

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