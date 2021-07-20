東奧》選手搭經濟艙犯眾怒 綠委怒批追究到底

東京奧運台灣代表團19日搭乘包機從松山機場出發，代表團成員上午乘專車抵達機場。行政院長蘇貞昌（右三）到場為選手送行打氣。（資料照）

〔記者簡惠茹／台北報導〕東奧台灣隊選手昨搭乘包機前往日本，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙風波，民進黨立委紛紛批評教育部體育署承諾跳票、虧待選手，一定追究到底。

民進黨立委張廖萬堅指出，體育署官員坐商務艙？奧運選手擠在經濟艙？讓參賽選手搭商務艙，在賽前保持最舒適的狀態，這不僅是在立法院做成的決議，體育署也承諾可以做到，但為什麼輕易的跳票？即便是因為防疫需求，改變了規劃，必須包機，更應該事前與選手充分溝通，並對外說明淸楚，而不是讓滿懷期待的國家選手，到了機場讓選手不受尊重、期望落空，輿論譁然，指責政府跳票，連總統、副總統及閣揆都出面道歉，待選手們順利完賽，該負責的、該檢討的，他一定追究到底，絕不寬貸。

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民進黨立委吳思瑤指出，官員坐商務艙，選手坐經濟艙是虧待選手，政策跳票，請體育署說清楚，從上屆里約奧運起，她就爭取確立出賽選手搭商務艙的原則，要給選手充分支持，讓他們用最佳狀態應戰，何況這屆東奧，她更費力爭取到選手配備倍增的待遇。

吳思瑤說，體育署說明是因東奧防疫規定，乘客必須「旁邊無人、前後排無人」，考量商務艙座位排數不夠才讓選手坐在經濟艙，但還是有可以檢討調整的作法，例如有什麼理由只能包機一台嗎？就算已經包機，也可考慮請華航調整座位配置，再不行，也該像戴資穎爸爸說的一樣，「事先告知大家都搭經濟艙」，資訊應該明確，有了心理準備，相信選手也能體諒，最讓人不解的是，主角們擠經濟艙，商務艙讓給不參加比賽的官員們，這是什麼道理？高規格禮遇選手，對選手體貼大器，各項安排事前溝通清楚，才是最大的支持，最好的鼓勵。

民進黨立委何志偉也批評，國家的榮耀搭經濟艙，官員的舒適搭商務艙，這種「錯誤判斷」是那個豬頭決定的，怎麼負責？官員坐的不會腰痛嗎？我們增加一倍的預算，有用在國手的栽培嗎？過去國家都聲聲尊重體育文化，但落實這份尊重，才是真的尊重，華航改全商務艙或分多架次包機都可以，用心給予國手尊重，國家更能獲得尊敬。

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