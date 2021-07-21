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東奧》天才少年的對決！林昀儒8強可望與張本智和過招

2021/07/21 20:49

林昀儒。（體育署提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運桌球籤表今晚出爐，世界排名第6、年僅19歲的林昀儒，男單部分的籤表和樊振東、張本智和等人位在同半區，有機會在8強和同為「天才少年」的張本智和交手。

男單方面，世界排名第6的林昀儒，近幾年陸續打敗中國馬龍、樊振東等好手，被評估有機會改寫老將莊智淵在2012年倫敦奧運男單第4名、本土最佳紀錄。

今籤表出爐，林昀儒和樊振東、張本智和等人在同一區，若32強過關，16強將碰上奈及利亞的阿魯納（Quadri Aruna），有機會在8強與張本智和對決；至於5度出征奧運的莊智淵則會從第2輪出發。

女單部分，一姐鄭怡靜在籤表上半區，同區種子球員還包括中國陳夢、日本石川佳純；陳思羽在籤表另一半區，但這一半區高手雲集，包含日本伊藤美誠、南韓田志希及中國孫穎莎等人。

今年東奧男團由老將莊智淵領軍，搭配林昀儒、陳建安，首輪將先和克羅埃西亞交手，晉級將會對上賽會第2號種子德國，且在籤表同區的還有地主日本隊，8強之後都是硬仗。

女團方面則由鄭怡靜、陳思羽和鄭先知聯手出擊，首輪將對決美國，但晉級之後則可能碰上日本，也是8強就面臨極大挑戰。

莊智淵。（體育署提供）

陳思羽。（體育署提供）

東京奧運桌球籤表今晚出爐。（體育署提供）

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