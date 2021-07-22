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東奧》經濟艙爭議 照顧運動員25年的醫師為「他們」抱不平

2021/07/22 01:27

林頌凱。（取材林頌凱臉書）

〔記者李容萍／桃園報導〕東京奧運開幕在即，台灣國手搭包機經濟艙、官員搭商務艙赴日引發爭議，對此，聯新國際醫院運動醫學中心主任林頌凱21日深夜11點40分在臉書發文，以719個字表達不平，他認為，此事總統和教育部長的承諾沒有做到是事實，但把辛苦在選手後面付出和貢獻的人罵得體無完膚，甚至連誅九族，實在是太過分了！

林頌凱提到，算算自己照顧運動員也25年了，這2天這些被媒體點名出來的長官他也認識25年了。相關指控和報導對他們來說是不公平的，他們數十年來出錢出力，願意在國家需要時放棄自己本業上的利益。

林頌凱說，就他所知，要靠政府的補助是養不起一個運動協會的，這些主席、理事長還要自掏腰包才能經營下去。推廣基層運動、承接國內外的選訓賽、還有多如牛毛的行政事務，其中還有讓人煩死的「人」的問題（這次的事件就是典型的例子）。

「換作是你們，你們願意這樣子犧牲嗎？當你批評他們時，你是真的關心運動員，還是你只是對某件事不爽？」他反問，這次奧運參賽選手有誰？是怎麼努力才可以得到參賽資格？這可是國家12年花了多少人力、多少個億才可以成就「有史以來最大團」去東京嗎？哪一位選手「靠自己」努力就可以去奧運呢？

他認為當這些在背後默默付出者心灰意冷退出體育界，其他企業的大老看了也不敢投入，屆時就來看看台灣的體育是不是真的就能改革。還是，政治明星們，由你們自己下來做一做？不多，一天就好！

林頌凱很感慨，一般民眾和鄉民如果不清楚也就算了，這些政治人物和名嘴，如果清楚背後的故事，還口沫橫飛地在媒體前批評這些前輩，他只能說「你們睜眼說瞎話」，希望大家多做點功課，要憑著良心說真實的話。

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