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東奧》當台灣選手後盾！謝長廷曝駐日代表處「賽期任務」

2021/07/21 18:04

「輕艇激流」選手張筑涵在東京奧運比賽場地葛西臨海公園加緊練習。（圖取自謝長廷臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運開幕在即，我國選手日前已抵達日本積極備戰，駐日代表謝長廷表示，奧運期間將以「賽事分享」、「後勤服務」、「集氣加油」等三個單元，介紹相關動態，駐日代表處也提供選手協助，支援所需物資。

東京奧運將於23日開幕，葛西臨海公園比賽場地已升起我會旗（右三）。（擷取自謝長廷臉書）

謝長廷今（21）日在臉書PO文表示，雖然奧運23日才開幕，但女子壘球、足球今天已經開始比賽，在賽會期間，他將以以「賽事分享」、「後勤服務」、「集氣加油」等三個單元，介紹相關動態。

在服務提供方面，謝長廷說，射擊隊員住在大宮的飯店有不少需求，進駐的祕書於昨晚偕員載運4台空氣清淨機和相關物資支援，並與飯店交涉變更房間，今天並提供購置床墊及蒐集菜單等協助；另外，羽球隊員住在府中的飯店，昨日也由另名祕書親送空氣清淨機4台（辦公室現有）、循環扇5台（新購）、延長線及其他生活物資支援。

另外，謝長廷指出，今日下午他前往葛西臨海公園的「輕艇激流」（Canoe）比賽場探視選手張筑涵加油打氣；他表示，這是我國第一次參加這個項目，台灣好像也沒有標準的練習場地，張筑涵低調堅定地反覆練習，蕭教練則勤拍紀錄，準備回去檢討，「大熱天很辛苦！雖然是冷門項目，但是每一個選手都很重要，特別偕中華奧會的吳副祕書長（吳國譽）趕來加油，讓她們知道自己並不孤單」。

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