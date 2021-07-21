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東奧》「為什麼不更名東京奧運2021？」美媒揭密最大考量

2021/07/21 12:14

2020東京奧運倒數2天。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運將於2天後正式開幕，雖然受疫情衝擊延後1年，不過仍維持「2020東京奧運」，關於名稱為何不做更改也引起民眾熱議，近日美媒也撰文揭開謎底，並表示很大部分是由於商業考量。

延後1年的東京奧運即將開幕，不過所有的會場標誌、旗幟、制服、相關運輸車輛，甚至是Wifi網路名稱都仍然維持「2020」。近日《Yahoo Sports》記者Henry Bushnell撰文報導，原來早在去年3月奧運主辦方就已經同意保留「2020東京奧運」的名稱，而Henry Bushnell也指出這個決定其中很大原因是由於商業。

東京奧運組織委員會向《Yahoo Sports》透露，不更名的原因有很多，不過其中之一是由於早在去年3月火炬、獎牌、物品和商品都已經使用「Tokyo 2020」來製作，更名將會帶來額外龐大的成本。

另外奧運主辦方也已經對「Tokyo 2020」這個品牌投入數萬美元，除了將以實體的方式如衣服、旗幟、吉祥物等周邊紀念品出售外，也透過無形的方式出售。

根據資深體育行銷人員Michael Lynch的解釋，國際奧委會和東奧組織委員會所出售的主要就是智慧財產權，以及標誌、名稱、符號等相關的品牌產權。Michael Lynch指出，除了國際奧委會和東奧組織委員會外，贊助商、廣告、授權商品、門票等等都打上了「Tokyo 2020」，若是更改，受影響的不只是主辦方，轉播單位、贊助商等等也都將面臨衝擊，且將會是一筆巨大且不必要的費用。

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