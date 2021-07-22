東奧》幾乎坐經濟艙到退役！吳岱豪逆風力挺體育署

多次代表台灣出征國際大小賽事的男籃國手吳岱豪，昨日在IG發文力挺張少熙。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕我國手出征東京奧運，爆出官員坐商務艙、選手搭經濟艙爭議，引發輿論抨擊，體育署長張少熙更已經請辭。對此，多次代表台灣出征國際大小賽事的男籃國手吳岱豪，昨日在IG發文力挺張少熙，表示政府從過去到現在，對台灣體育都一樣冷漠不重視，「看到藍營議員再攻擊執政黨時我差點沒吐出來」。他還表示，不完全認為政府沒有錯或任何疏失，「但有必要把新聞弄這麼大來放大檢視嗎？」

「坐經濟艙又如何？！請問一台飛機的商務艙是能有幾個？」吳岱豪昨日在IG上PO文，表示不完全認為政府沒有錯或任何疏失，「但有必要把新聞弄這麼大來放大檢視嗎？」

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吳岱豪不滿表示，「對！我們中華男籃與其他沒拿過金牌、獎牌的就都不是人，不是國家代表隊選手？！就沒資格坐商務艙？」他說，過去幾天一直在沉澱心情，覺得拿過金牌成功的人才是國寶級的人士，連放個屁都是香的！「沒拿過獎牌默默努力耕耘付出的選手就該死命賤講話當放屁只能坐經濟艙嗎？」

吳岱豪說，他從年輕當國手，就一直坐經濟艙，「幾乎坐到國家隊退役」，要不是當中有幾年璞園球隊李忠恕領隊自掏腰包讓所有選手及教練坐商務艙，「我看還是逃不了經濟艙的命運」。

吳岱豪不滿地說，表示前幾天看到藍營議員再攻擊執政黨時，他差點沒吐出來，因為從阿扁時代到馬英九再到蔡英文其實都一樣，對台灣體育一樣的冷漠不重視。最後他說：「體育署長憑什麼下台？！只不過是出來當個政府的替死鬼而已，說到底一堆出來刷存在感不懂裝懂的才是真噁心」。

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