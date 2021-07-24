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東奧英國隊首度女多於男 媽媽及天才少女選手吸睛

2021/07/24 02:45

〔中央社〕因疫情延後一年舉行的2020東京奧運今天開幕。英國隊今年首度出現選手人數女多於男的情況，且包括年僅13歲的滑板選手布朗等奪牌希望都是女性。英國奧運代表團團長英格蘭（Mark England）稱2021是「奧運女力年」。

英國隊今年由201名女性及175名男性選手組成，女性占選手總人數約53.5%。其中，肯尼（Laura Kenny）、瓊斯（Jade Jones）、葛洛佛（Helen Glover）及杜賈汀（Charlotte Dujardin）可望分別在自行車、跆拳道、划船及馬術等項目創英國體壇紀錄，成為最先在3屆奧運奪金的女性選手。

葛洛佛也是第一位當媽後仍能入選奧運英國國家隊的划船運動選手。另一位當媽後依然雄心不減的英國隊成員是有3個小孩的「拳擊媽媽」戴維森（Charley Davison）。她曾說：「我每次都要表現得更好，為的就是要證明，就算生了小孩，我依然可以做到任何事。」

除了媽媽級選手，英國隊還有天才少女。年僅13歲的英日混血女孩布朗（Sky Brown）是英國史上最年輕的夏季奧運選手。「自學出師」的她目前也是全球最年輕的職業滑板手。奧運今年首度納入滑板項目，布朗有機會在公園賽女子組一圓奧運金牌夢。

針對女力崛起，英格蘭體育局（Sport England）推廣女性運動的「這個女孩很可以」（This Girl Can）項目負責人戴爾（Kate Dale）曾說，本屆夏季奧運將展現女性可與男性選手同樣在努力後獲得回報、肯定及推崇。女性選手的成功典範對年輕女孩尤其重要。

布朗在赴東京參賽前曾說，女孩有時會害怕成為群體中唯一的女性，也容易過度在意男孩的眼光。英國短跑女將艾薛爾-史密斯（Dina Asher-Smith）則告訴天空體育台（Sky Sports），她希望年輕女孩能有更多機會見識到強悍、精實、充滿力量的成熟女性。

不過，光有熱血還不夠，理想還需現實條件支持。英格蘭非營利組織「體育女性」（Women In Sport）執行長希爾本（Stephanie Hilborne）指出，最大挑戰之一就是確保被激勵的年輕女孩有機會追求自己的夢想；若女性能擁有與男性相等的資源，包括資金贊助，他們的表現就能旗鼓相當。

英國體育署（UK Sport）執行長孟岱（Sally Munday）認為，奧運國家隊首度女多於男，這是英國體育史重要一刻，也意味許多激動人心的賽事點滴將源自女性選手。根據專業評估，英國隊有機會在東奧贏得45 至70面獎牌。

英國隊在奧運的最佳奪牌數紀錄，是2016年巴西里約奧運的67面。

東奧英國隊凸顯「巾幗不讓鬚眉」。希爾本呼籲：「我們何不善用這個好時機，推動機會與投資平等？」（編輯：徐睿承）

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