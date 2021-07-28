東奧》將美國「女飛魚」狠甩在後 澳洲女將奪個人第2金

提姆絲在女子200公尺自由式摘下第二面金牌。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲泳將提姆絲（Ariarne Titmus）在女子200公尺自由式中獲得了她本屆奧運的第二面金牌，幫助澳洲的獎牌總數提高到7金、1銀、5銅。

提姆絲在昨日400公尺自由式中以3分56秒69史上第2快的成績奪金，擊敗上屆拿下4金的美國「女飛魚」雷德姬（Katie Ledecky）。雷德姬在今天的比賽中只有第5名的成績，提姆絲本場的主要對手為香港的何詩蓓。

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何詩蓓一路保持領先，直到最後20公尺被提姆絲追上，提姆絲最終以1分53秒50摘下金牌，何詩蓓拿下銀牌，這也是香港首面游泳獎牌，銅牌則是來自加拿大的奧萊西亞克（Penny Oleksiak）。

提姆絲將在800公尺自由式的比賽再度遭遇雷德姬，而雷德姬今日稍早才剛拿下1500公尺金牌，銀牌同樣也是來自美國的Erica Sullivan。澳洲傳奇泳將索普（Ian Thorpe）告訴媒體，他認為提姆絲和雷德姬的第三戰有較大的機會是擅長長距離的美國選手獲勝，索普說：「希望提姆絲會證明我錯了。」

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