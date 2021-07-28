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東奧網球》喬帥8強戰錦織圭！球王直落2連3勝氣勢旺

2021/07/28 17:06

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運網球男單第3輪，塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）技高一籌，6：3、6：1輕取西班牙16種子佛基納（Alejandro Davidovich Fokina），喬帥3連勝1盤未失安抵8強，下個對手為日本「網球王子」錦織圭，持續朝首面奧運金牌及「生涯金滿貫」等紀錄邁進。

面對年僅22歲的新世代挑戰，老經驗如喬帥談笑用兵，開賽第4局施壓率先破發，順勢拉開差距先馳得盤。氣勢正旺的球王乘勝追擊，次盤第3局起三度突破，一口氣連搶6局清盤，直落2輕鬆過關。34歲的喬帥，過往對戰31歲的錦織圭，挾16勝2負穩居上風，包括2014年起迄今14連勝，因此各界一面倒看好球王出線，加上日本女單第2種子大坂直美爆冷16強出局，東道主想在單打留下金牌的最後希望，就看錦織圭能否挾著地主優勢，跌破專家眼鏡扳倒天敵。

喬帥坐擁20座大滿貫金盃，已在「三巨頭」中平分秋色，2008年北京奧運曾獲男單銅牌的他，此行只要首度五環鍍金，就將繼美國阿格西（Andre Agassi）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之後，榮膺男網史上第3位「生涯金滿貫」球星。本季喬帥已横掃澳網、法網、溫網，此行若帶走奧運金牌，並在8月底開打的美網封王，還將榮膺史上首位集滿「年度金滿貫」的男子傳奇。

佛基納。（歐新社）

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