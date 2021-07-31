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東奧鐵人三項》三鐵混合賽奧運首亮相 英國摘金、美國奪銀

2021/07/31 11:17

英國隊在奧運首次的鐵人三項混合接力賽中奪下金牌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕奧運史上首次的鐵人三項混合接力賽今早在東京登場，寫下歷史性的一頁，英國以1小時23分41秒的成績摘下金牌，美國隊僅落後14秒，獲得銀牌，銅牌由法國拿下。

鐵人三項混合接力賽由2男2女組成，四位選手都必須參與3個項目，每個人分別進行300公尺游泳、8公里單車以及2公里的路跑，接力完成比賽。

英國隊在整場比賽中幾乎都位居第一，並在第三回合泰勒布朗（Georgia Taylor-Brown）游泳的時候最多領先其他對手30秒。法國在最後一項自行車賽中超越美國，並追上英國選手艾力斯伊（Alex Yee），來到轉換區，艾力斯伊迅速下車，美國選手Morgan Pearson緊追在後，結果Pearson超越了法國的Vincent Luis，拿下銀牌。

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