亞洲盃女籃》日本衛冕軍險勝澳洲 今與中國復仇者爭冠

日本今將與中國爭冠。（取自FIBA官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021年亞洲盃女籃賽在約旦首都安曼進入尾聲，中國與日本各自於4強出線，台灣時間今晚8點正面交鋒，重演上屆2019年決賽戲碼，究竟是復仇心切的「中國長城」贏得睽違10年的冠軍？或者東洋衛冕軍締造五連后紀錄？答案即將揭曉。

日軍4強面對澳洲陷入苦戰，直到終場前4分多鐘，仍以56：62落後，不過老經驗的櫻花悍將嚴防強攻，發動一波9：0兇猛反撲，驚險以67：65出線，持續朝連霸目標邁進。當家後衛林咲希狂砍17 分，外加7籃板、3助攻、3抄截，隊友赤穗向日葵也再度扮演起領袖角色，除了防守干擾惠特科姆（Samantha Whitcomb）最後一擊，還拿下12分、6籃板、3抄截和3火鍋。日本招牌團隊防守奏效，逼得澳洲全場出現23次失誤，賽後林咲希說：「她們比我們高大，搶下許多籃板球，但我們直到最後一刻都拚戰得非常頑強，這就是贏得比賽的原因。我希望全隊明天能夠再次發揮出色。」

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至於長人如雲的中國女籃，在兩公尺中鋒李月汝雙十演出帶領下，93：69輕取南韓，連2屆晉級冠軍戰，離睽違10載的首座金盃只差最後一步。上回中國稱霸亞洲杯還是2011年，當時65：62擊退南韓，之後日本強勢崛起，已經連續4屆奪冠，包括2019年決戰挾71：68強壓中國。

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