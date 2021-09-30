亞洲盃女籃》一路和勁敵南韓纏鬥 陳薇安：要對得起胸前的字

陳薇安。（取自FIBA）

〔記者粘藐云／綜合報導〕面對上屆亞洲盃第4名的南韓，台灣女籃今展現拚勁，一路緊咬不放，前3節打完戰成平手，可惜決勝節倒數階段失守，最終以74：80無緣4強，仍打出一場精采好球。陳薇安賽後表示，雖然賽前外界都不看好，但要對得起胸前的字，拿出精神來搶勝。

台灣隊在小組賽先吞下2連敗，今天台灣時間凌晨擊敗菲律賓，以分組第3挺進6強複賽。不到24小時馬上迎來高強度的賽事，台灣女將們與對手一路纏鬥到最後關頭才敗下陣來，其中彭曉彤繳出全隊最高18分、1助攻，陳薇安、劉希曄9分次之。

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這次南韓的陣容多為東京奧運班底，雖然WNBA好手朴智修缺陣，仍有資深球員金丹飛、朴慧真等人坐鎮，前一場她們碰上東奧銀牌日本，更是一路緊咬，最後只小輸5分；且包含過去亞錦賽時期，南韓一共在亞洲盃贏下12面金牌，戰力不俗。

一路和上屆第4的南韓纏鬥，台灣女將們表現獲得總教練錢薇娟肯定，她說：「這是近期台灣隊打出最精彩的一場球。」她也希望球員能從中學到東西。

陳薇安則說：「一開始大家都不看好我們，但我們要對得起我們胸前的字，要拿出我們的精神。雖然最後差一點點，也還有一些細節做得不夠好，但最後一場我們要放手一搏，要拿出精神來搶下勝利。」亞洲盃賽事明天休兵一天，台灣隊週六將和紐西蘭、澳洲落敗方爭奪第5名。

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