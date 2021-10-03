中職Live》獅隊靠失誤開啟大局 悍將0：5統一

第四局

4上，

第三局

3下，1出局後羅暐捷敲出中外野方向飛球，靠著申皓瑋的守備失誤上二壘，林靖凱補上一支二壘安打帶有打點，統一2：0領先。吳桀睿選到保送上壘，一、二壘有跑者。林安可中外野方向安打帶有打點，統一3：0悍將，一、三壘有跑者。陳鏞基安打帶有打點，4：0統一領先。蘇智傑再補上一支安打，5：0統一領先。蘇智傑盜壘失敗，二出局。陳重廷滾地出局，三出局。

3上，猛威爾投出3上3下。

第二局

2下，林安可敲出二壘方向穿越安打上一壘，林安可發動盜壘，陳仕朋也投出暴投上二壘，陳鏞基選到保送上一壘，蘇智傑犧牲觸擊成功，二、三壘有跑者，一出局。陳重廷高飛犧牲打成功幫助球隊先馳得點，統一1：0悍將，兩出局，二壘有跑者。林岱安飛球出局，三出局。

請繼續往下閱讀...

2上，2出局後申皓瑋敲出左外野方向二壘安打，陳凱倫獲保送上壘，一、二壘有跑者。李宗賢中外野飛球出局，三出局。

第一局

1下，陳仕朋投出3上3下飆1K。

1上，1出局後王正棠敲出內野安打上一壘，林益全三壘平飛球被接殺，陳鏞基打算傳一壘製造雙殺，結果發生失誤，跑者上三壘，兩出局。張進德被偏高速球三振，三出局。

雙方先發陣容：

悍將先發名單

1 高孝儀 LF

2 王正棠 RF

3 林益全 DH

4 張進德 C

5 范國宸 1B

6 楊瑞承 3B

7 申皓瑋 CF

8 陳凱倫 2B

9 李宗賢 SS

先發投手：陳仕朋

統一獅

1 羅暐捷 DH

2 林靖凱 2B

3 吳桀睿 1B

4 林安可 RF

5 陳鏞基 3B

6 蘇智傑 LF

7 陳重廷 SS

8 林岱安 C

9 羅國龍 CF

先發投手 猛威爾

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法