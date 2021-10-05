江少慶、古林睿煬同場較勁 今日賽事預告與轉播

江少慶。（記者王藝菘攝）

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今中職兩地開打，第一場樂天桃猿主場迎戰中信兄弟將上演洋投對決，雙方分別派出5勝4敗、防禦率2.23的霸林爵以及本季勝投尚未開張的羅傑斯登板先發。另外，中信目前對樂天已拉出5連勝攻勢，此役中信能延續宰制力？或樂天將有所反攻呢？

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第二場富邦悍將對陣統一獅將演出江少慶、古林睿煬同場先發的精采對決。江少慶先前對統一先發2場，總計主投12局失4分、戰績1勝。古林睿煬則與富邦先發對戰3場，總投17.2局失6分，戰績1勝1敗。此役將是兩位首次碰頭，會擦出什麼樣的火花呢？喜愛中職的球迷朋友別錯過囉！

日職2場轉播賽事，日本火腿對決歐力士、西武對決羅德。我國好手王柏融、吳念庭有機會登場，別忘了鎖定轉播囉！

NBA熱身賽

07:00 七六人@暴龍 緯來體育

10:00 勇士@拓荒者 愛爾達體育2台

日職

17:00 日本火腿@歐力士 ELEVEN PRIME、ELEVEN PLUS

23:00 西武@羅德 ELEVEN SPORTS2（D-LIVE）

中職

18:35 中信兄弟@樂天桃猿 ELEVEN SPORTS2、CPBLTV

18:35 富邦悍將@統一獅 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育2台、CPBLTV

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