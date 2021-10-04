棒球》桃園最強未來之星爭霸賽！ 冠軍隊將挑戰樂天桃猿二軍

2021桃園最強未來之星爭霸賽5日將開打，4日舉行開賽記者會，桃園市長鄭文燦（中）期許桃園活絡各級棒球連結，提升桃園市棒球隊競技實力，培養更多新秀進入職棒殿堂。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2021桃園最強未來之星爭霸賽將於明日點燃戰火，將由5支球隊爭奪冠軍，第1名球隊再組成明星隊，與中職樂天桃猿二軍打爭霸賽。

據《中央社》報導，2021桃園最強未來之星爭霸賽今天舉行開賽記者會，桃園市長鄭文燦來到現場，他表示：「桃園為棒球城市，擁有6級棒球培訓完善體制（少棒、青少棒、青棒、大學隊、城市成棒隊、職棒隊），今年首創本項賽事，希望各級球隊透過相互切磋增進球技，培養更多新秀進入職棒殿堂。」鄭文燦提到，這項賽事以「棒球農場概念」設計比賽，希望提供球員們跨級參賽的經驗。

請繼續往下閱讀...

此次比賽由財團法人桃園市體育發展基金會與台灣樂天運動育樂股份有限公司共同主辦，邀請平鎮高中組成青棒聯隊，與開南大學、國立體育大學、台北市立大學和桃園市成棒隊互相交手。

上述5支球隊將先進行20場未來之星比賽，以冠軍隊伍為主體，組成明星隊與中職樂天桃猿二軍交手，打7戰4勝制爭霸賽。20場未來之星賽事預計打至11月18日，冠軍隊伍可獲20萬元獎金，若擊敗樂天二軍，將再加碼10萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法