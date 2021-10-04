中職》開放50％觀眾進場！中信兄弟國慶連假購票資訊看這邊

中信兄弟。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟十月中10/11（一）-10/24（日）主場賽事門票，將於明日10/5（二）開放2021洲際季票會員重新選位，10/6（三）起陸續開放會員優先購票，因目前規範可開放50%觀眾進場，將視後續調整情況公佈日後賽事門票販售事宜。

球賽現場採全程戴口罩、梅花座、禁止飲食等嚴格的防疫規範，欲進場觀賽的球迷朋友請務必配合相關規定，另需攜帶附照片之證件入場、填寫健康聲明書；球場內不販售任何食物並禁止飲食，若因生理需求（喝水、服藥）需飲食者，請保持社交距離，並於飲用完畢後盡速配戴口罩，且體溫超過37.5度者恕不開放進場。

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此次售票僅開放10/11（一）-10/24（日）之主場賽事，將於10/5（二）12:30開放2021洲際季票會員重新選位，10/6（三）12:30開放2021洲際季票會員優先購票，10/6（三）18:00開放2021猛象會、艾樂粉會會員購票，10/7（四）12:30開放親子象會員購票，10/7（四）18:00開放中信兄弟聯名卡（邀約制）購票，10/8（五）12:30起全面開放購票。全面開放購票時，可於「中信兄弟售票網」、「中信兄弟售票APP」及7-11 ibon機台購票。

10/11（一）為國慶連假最後一天，中信兄弟將於洲際主場迎戰統一；10/19（二）-10/24（日）則分別與統一、樂天、富邦及味全交手，六天五戰的精彩賽事，歡迎球迷朋友在防疫前提下，一起進場為中華職棒、為中信兄弟加油！

⚾中信兄弟售票網：https://tix.brothers.tw/

⚾球迷朋友可以先行下載並填寫「中華職棒－觀眾入場健康聲明書（中信兄弟主場）」，以節省進場時間，下載連結：https://tinyurl.com/yjwy6k3y

中信兄弟1011-1024票價表。（中信兄弟提供）

中信兄弟1011-1024購票注意事項。（中信兄弟提供）

防疫期間進場需知。（中信兄弟提供）

中信兄弟1011-1024購票順序。（中信兄弟提供）

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