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MLB》疫情下賽季共4530萬球迷進場 道奇登榜首、馬林魚墊底

2021/10/05 11:20

道奇主場本季共吸引280萬人進場觀賽，是大聯盟之最。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽於昨日畫下句點，雖然本季仍受疫情影響，各地開放進場限制、標準不一，不過仍有總共4530萬觀戰人數。

大聯盟於今日公布本季有4530萬人次到場觀看比賽，這低於2019年的6850萬，去年球季則是採無觀眾的「閉門戰」，不過由於今年疫情仍未完全止息，大聯盟採限制進場人數、逐步開放，且各地規定標準不一，因此各球隊主場「完全解封」並不同調，僅有遊騎兵在開季時就已滿場開放，本季平均每場觀戰人數則為 18,901人。

道奇主場本季總共吸引280萬人進場觀賽，這是全聯盟最多，不過事實上道奇是到了6月中才滿場開放，勇士吸引230萬人到場排第2多，教士220萬人次排第3多，馬林魚則以64萬人敬陪末座，運動家70萬排倒數第2，光芒則以76萬排倒數第3。

另外「有家歸不得」的藍鳥，由於美加邊境管制，本季上演了「藍鳥三遷」，藍鳥本季前2個月以春訓基地、小聯盟1A位於佛羅里達州的達尼丁（Dunedin）為主場，6月北遷到3A水牛城野牛（Buffalo Bisons）的Sahlen Field為主場，7月30日才回到多倫多「真正的家」，在9月底才「完全解封」觀戰人數。

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