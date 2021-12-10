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體育 籃球 NBA

灰熊捍衛主場力退湖人 今日NBA戰績

2021/12/10 12:20

灰熊挺過傷兵危機主場奪勝。（美聯社）

爵士118：96七六人

灰熊108：95湖人

馬刺123：111金塊

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