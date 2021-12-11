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NBA》字母哥41分鬼神數據寫狂紀錄！ 加碼登公鹿隊史火鍋王

2021/12/11 12:34

「字母哥」亞德托昆波（中）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿作客火箭，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出41分、17籃板恐怖雙十，率隊末節演出逆轉秀，終場123：114獲勝，終結火箭驚奇7連勝。

火箭上半場還取得7分領先，但下半場風雲變色，公鹿打出10：3攻勢扳平，後續雙方多次平手呈現拉鋸戰，來到末節火箭一度領先8分，公鹿此時又開啟追分模式，而且在亞德托昆波的強攻帶領下，公鹿一舉超前，加上米德爾頓（Khris Middleton）也挺身而出連砍5分拉開分差，最終火箭反撲未果吞敗。

公鹿終結火箭驚奇7連勝。（法新社）

亞德托昆波今19投15中、命中率78.9%，瘋砍41分、17籃板、5助攻，另有2阻攻，目前生涯阻攻數來到805次，超越李絲特（Alton Lister），登上隊史阻攻王。

《ESPN Stats & Info》指出，亞德托昆波生涯已5度單場達標至少40分、15籃板、5助攻，追平魏斯布魯克（Russell Westbrook）的壯舉，成為自1976-77球季NBA與ABA兩聯盟合併以來，並列這項紀錄達標次數最多的球員。

此外公鹿米德爾頓、波提斯（Bobby Portis）各砍21分；火箭麥修斯（Garrison Mathews）得到本季新高23分，伍德（Christian Wood）、布魯克斯（Armoni Brooks）各有21分的表現。

麥修斯。（USA TODAY Sports）

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