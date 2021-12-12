溜冰》楊合貞受傷二度開刀才出院 又要赴左訓備戰亞運

溜冰好手楊合貞（中）開刀後恢復良好，南市議長郭信良（左二）由議員楊中成（右二）等人陪同前往探視，希望她好好休養，未來再創佳績。。（圖由南市議會提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣滑輪溜冰好手楊合貞，日前代表台灣赴哥倫比亞參加2021年世界競速溜冰錦標賽，拿下2金1銅好成績，比賽過程中遭對手衝撞造成手腕骨折。她於11月16日搭機返國，隨即送到國軍高雄總醫院進行隔離治療及二度開刀，目前已出院返家休養，由於狀況恢復不錯，隨即又將到左訓中心訓練，備戰明年亞運。

楊合貞是台南市議員楊中成的姪女，南市議長郭信良今天上午由楊中成、永康區長陳勝楠、北興里長鄭文生等人陪同，前往探視並頒發慰問金，肯定楊合貞努力爭取好成績，希望她好好休養，未來再創佳績。楊合貞則感謝謝大家的關心，她現在恢復的不錯。

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楊中成說，楊合貞是他弟弟的女兒，她上個月在比賽中受傷後，在當地開刀就醫後，立即回國治療，一到桃園機場就被接到國軍高雄總醫院隔離治療，經評估再開刀會恢復更快，因此決定開第二次開刀，這幾天已出院返家休養，她左手現在還打著石膏，因一切恢復不錯，今天下午又要到高雄左訓中心接受訓練，以準備挑戰明年亞運比賽。

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