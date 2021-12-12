T1》38歲的小柳寶刀未老拿13分 比原本預期多打了10分鐘

臺南台鋼獵鷹蔡耀勛（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕38歲的「小柳」蔡耀勛寶刀未老，退休後復出加盟T1聯盟台南台鋼獵鷹，今天出賽26分鐘拿下13分，他賽後笑說：「其實原本想說應該只打15分鐘。」

蔡耀勛（原名柳昇耀）過去征戰SBL超級籃球聯賽14個賽季，效力過裕隆、富邦勇士（原台灣大）等隊，他在2018年退休後在籃壇持續耕耘，曾擔任ABL寶島夢想家助理教練，以及明道大學和后綜高中教練。

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把握國內籃球蓬勃發展的盛況，蔡耀勛也再次披上球衣投身職籃，加入最亟需人手的獵鷹隊，他自己也很惜機會，而家人也很支持他再次復出，今天妻小也現身到場邊觀賽。

只是許久未打高強度賽事，體力負荷成為一大考驗，蔡耀勛承認，原本只想說應該只打15分鐘，但狀況調整不錯，教練吳志偉也讚他狀態佳，還在開賽沒多久就投進隊史首顆進球，所以上場時間比預想中還長。

蔡耀勛除了希望能有舞台發揮，他也希望能將經驗傳承給陣中的年輕球員，畢竟球隊陣中多名選手並無太多職業賽的實戰經驗，「球隊的球員有時會問我一些問題，而我也會把我曾遇過的狀況跟他說。」

對於獵鷹隊陣容實力不如其他球隊遭看衰，蔡耀勛認為，勤練才是最務實的做法，而吳志偉也會鼓勵球員，不要因為一場敗仗就喪失信心及勇於挑戰的決心。

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