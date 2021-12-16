MLB》你沒看錯！這位大都會新秀全名多達43個字母

大都會上週簽下18歲外野手貝尼塔。（擷取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕根據美媒報導，大都會在上週簽下一位18歲的外野手貝尼塔（Jaycey Benita），值得一提的是，他的全名「Miriojaycey-Rachidnycander Ray Jean Tadeo Benita」多達43個字母。

紐媒《SNY》報導，大都會歷史上姓氏最多字母的紀錄是伊斯林豪森（Jason Isringhausen）以及瑞普施拉格（Charlie Reipschlager）的12個字母，前者曾於1995-1997、2011效力大都會，是兩屆明星投手；後者則是1883至1886年效力紐約大都會（New York Metropolitans，現在這支大都會的名字由來）。

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報導指出，雖然這位18歲來自庫拉索的外野手以後還是應會以「Jaycey Benita」登錄，實際上還是無法與上述兩者相提並論，但全名如此多字母還是相當少見，文末還打趣請讀者試著複誦5次。

The Mets signed OF Jaycey Benita, an 18-year-old international free agent from Curaçao.



His full name: Miriojaycey-Rachidnycander Ray Jean Tadeo Benita — Jacob Resnick （@Jacob_Resnick） December 15, 2021

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