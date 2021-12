MLB》你沒看錯！這位大都會新秀全名多達43個字母

大都會上週簽下18歲外野手貝尼塔。(擷取自大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕根據美媒報導,大都會在上週簽下一位18歲的外野手貝尼塔(Jaycey Benita),值得一提的是,他的全名「Miriojaycey-Rachidnycander Ray Jean Tadeo Benita」多達43個字母。

紐媒《SNY》報導,大都會歷史上姓氏最多字母的紀錄是伊斯林豪森(Jason Isringhausen)以及瑞普施拉格(Charlie Reipschlager)的12個字母,前者曾於1995-1997、2011效力大都會,是兩屆明星投手;後者則是1883至1886年效力紐約大都會(New York Metropolitans,現在這支大都會的名字由來)。

報導指出,雖然這位18歲來自庫拉索的外野手以後還是應會以「Jaycey Benita」登錄,實際上還是無法與上述兩者相提並論,但全名如此多字母還是相當少見,文末還打趣請讀者試著複誦5次。

The Mets signed OF Jaycey Benita, an 18-year-old international free agent from Curaçao.



His full name: Miriojaycey-Rachidnycander Ray Jean Tadeo Benita