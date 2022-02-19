小波爾出戰NBA新秀挑戰賽 今日賽事預告與轉播

小波爾。（資料照，今日美國）
早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！
今日NBA將迎來明星週的第一天賽事，分別為早上八點的名人賽及稍晚的新秀挑戰賽，今年NBA因應75週年迎來全新賽制，喜愛NBA的球迷朋友千萬別錯過轉播囉!
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本屆冬奧即將劃下尾聲，今天仍有冰壺、花式滑冰、雪車等多項比賽轉播，喜愛的球迷朋友千萬別錯過囉!
另外今日也有PLG、T1、HBL及UBA的賽程轉播，喜愛籃球的球迷朋友別錯過這次難得的機會，記得收看轉播囉!
NBA
08:00 NBA名人賽 緯來體育、ELEVENSPORTS1
10:00 NBA新秀對抗賽 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1
HBL
12:00 南湖高中 VS 金甌女中 女子複賽
13:40 陽明高中 VS 北一女中 女子複賽
15:20 永仁高中 VS 淡水商工 女子複賽
17:00 光復高中 VS 松山高中 男子準決賽
18:40 南山高中 VS 能仁家商 男子準決賽
轉播:愛爾達體育3台、東森超視
PLG
14:30 勇士 vs.鋼鐵人
轉播：MOMO綜合台、民視第一台
T1
15:00 新北特攻vs.台啤英熊
轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1
冬奧
20:00 冰壺 女子銅牌戰
轉播:愛爾達體育1台
09:28 雪車 男子四人第1&2趟
14:05 冰壺 男子金牌戰 英國VS瑞典
19:00 花式滑冰 雙人長曲
轉播:愛爾達體育2台
20:30 雪車 女子雙人第3&4趟
轉播:愛爾達體育3台
UBA女子複賽
14:00 世新大學vs.台灣科大
15:45 北市大學vs.佛光大學
17:30 台灣師大vs.文化大學
轉播：緯來體育台、LINE TODAY