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小波爾出戰NBA新秀挑戰賽 今日賽事預告與轉播

2022/02/19 06:59

小波爾。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA將迎來明星週的第一天賽事，分別為早上八點的名人賽及稍晚的新秀挑戰賽，今年NBA因應75週年迎來全新賽制，喜愛NBA的球迷朋友千萬別錯過轉播囉!

本屆冬奧即將劃下尾聲，今天仍有冰壺、花式滑冰、雪車等多項比賽轉播，喜愛的球迷朋友千萬別錯過囉!

另外今日也有PLG、T1、HBL及UBA的賽程轉播，喜愛籃球的球迷朋友別錯過這次難得的機會，記得收看轉播囉!

NBA

08:00 NBA名人賽 緯來體育、ELEVENSPORTS1

10:00 NBA新秀對抗賽 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

HBL

12:00 南湖高中 VS 金甌女中 女子複賽

13:40 陽明高中 VS 北一女中 女子複賽

15:20 永仁高中 VS 淡水商工 女子複賽

17:00 光復高中 VS 松山高中 男子準決賽

18:40 南山高中 VS 能仁家商 男子準決賽

轉播:愛爾達體育3台、東森超視

PLG

14:30 勇士 vs.鋼鐵人

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 新北特攻vs.台啤英熊

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

冬奧 

20:00 冰壺 女子銅牌戰

轉播:愛爾達體育1台

09:28 雪車 男子四人第1&2趟

14:05 冰壺 男子金牌戰 英國VS瑞典

19:00 花式滑冰 雙人長曲

轉播:愛爾達體育2台

20:30 雪車 女子雙人第3&4趟

轉播:愛爾達體育3台

UBA女子複賽

14:00 世新大學vs.台灣科大

15:45 北市大學vs.佛光大學

17:30 台灣師大vs.文化大學

轉播：緯來體育台、LINE TODAY

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