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新北市中等學校運動會 14人次破9項大會紀錄

2022/02/20 13:46

光榮國中黃潮鴻在擲標槍項目打破自己去年創下的大會紀錄。（新北市教育局提供）

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市中等學校運動會昨天落幕，共有14人次打破9項大會紀錄，其中，光榮國中黃潮鴻在擲標槍以76.40公尺打破自己去年創下的大會紀錄，不但刷新個人最佳成績，成為全場最受矚目焦點，還被譽為「最強國中生」，他期許在4月即將到來的全國中等學校運動會持續發揮實力，將金牌留在新北。

教育局長張明文指出，今年市中運共14人次打破9項大會紀錄，包括田徑競賽國男甲組撐竿跳高、5000公尺競走、擲標槍、110公尺跨欄、全能運動110公尺跨欄、4x400公尺接力、高男組800公尺、10000公尺競走、高女組10000公尺競走等，各種類代表隊選手將代表新北市參加4月16日至21日在花蓮縣登場的全中運，與各縣市好手同台競技，期待新北各代表隊選手以最佳狀態迎戰，再創競技成績高峰，勇奪佳績。

教育局表示，光榮國中是新北市培育田徑好手的搖籃，這次共8人次締造5項大會新猷，取得亮眼成績。其中張智皓在國男組撐竿跳高以4.30公尺打破高懸15年的大會紀錄。屢破各項田徑競賽大會紀錄的標槍選手「水鳥」黃潮鴻，表現更是讓全場熱血沸騰，在國男組標槍以76.40公尺打破自己去年創下的紀錄，並締造個人最佳成績。

黃潮鴻於比賽前3擲，因為心理因素，只靠手的力量在投槍，沒有發揮實力，但從第4擲開始，調整心態後，擲出70.89公尺破大會紀錄的成績，更在最後一擲放手一搏，以76.40公尺再次刷新個人最佳成績。

另外，去年全國運動會榮獲男子800公尺銀牌的雙溪高中小將李安翊，在高男組800公尺預賽先以1:54.24秒破大會紀錄，在決賽時再次刷新自己紀錄，跑出1:53.64的佳績奪得第一名。李安翊表示，經過全運會的洗禮後，發現自己是有機會可以破大會紀錄，再加上原本預計挑戰金牌的1500公尺項目只獲得第5名，表現不如預期，更激起破大會紀錄的決心。

雙溪高中李安翊（中）在新北市中等學校運動會屢破大會紀錄。（新北市教育局提供）

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