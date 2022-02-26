網球》一年內歷經確診、車禍打擊 世界123名闖杜拜決賽寫奇蹟

捷克黑馬維斯利。（美聯社）

體育中心／綜合報導〕世界排名123的捷克好手維斯利（Jiri Vesely）本週在杜拜寫驚奇，一路過關斬將、扳倒包括喬科維奇（Novak Djokovic）在內等名將，生涯首度闖進ATP500等級的公開賽決賽。

28歲的維斯利青少年時期成就斐然，拿過澳網青少年男單、男雙冠軍，20歲就擠進世界前100，2015年排名來到世界前40，22歲在蒙地卡羅大師賽首度遭遇當時的球王喬帥就爆冷獲勝，但隨後成績就此停滯不前、似乎難以再更上一層樓，排名也掉到現在已在百名外。

請繼續往下閱讀...

事實上，過去一年對維斯利來說相當煎熬，一度對自己失去信心。他先在2月感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），後遺症讓他一度只能練習1至2小時就得中斷，好不容易逐漸康復又在5月於捷克發生車禍，雖然傷勢不算太嚴重，但還是花了1個月才重新回到場上。

維斯利本站一路從資格賽打起，32強先扳倒克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic）、接著力克西班牙好手阿古特（Roberto Bautista Agut），最驚奇的當屬8強力退喬科維奇，讓對方一舉失去球王寶座。

捷克黑馬維斯利。（路透）

生涯第二度扳倒喬帥後，維斯利受訪時坦言，6年前在蒙地卡羅的對戰首勝好像來得太早，「他那年幾乎是無法被擊敗的狀態，而我才22歲，那麼年輕就成功很棒，但我想我應該是還沒準備好。希望現在這一勝可以比當年帶來更大的幫助。」

維斯利延續氣勢，4強與加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）鏖戰3盤都打到搶7後驚險勝出，今晚將與俄國好手盧布列夫（Andrey Rublev）爭冠，世界排名也確定會重回Top100。

年少成名、幾度沉潛、去年又歷經確診、車禍等打擊的維斯利說，現在自己更可以坦然接受輸球，「過了一段時間你就會習慣一切，知道輸贏都是比賽的一部分，不要太在意失敗、一步一步走下去才是最重要的，每一週都是新的機會，要了解這些需要年紀、經驗，或者身邊的人可以在年輕的時候提醒你，有些事很難解釋，畢竟每個人都有自己的路。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法