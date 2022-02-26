晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》一年內歷經確診、車禍打擊 世界123名闖杜拜決賽寫奇蹟

2022/02/26 12:13

捷克黑馬維斯利。（美聯社）

體育中心／綜合報導〕世界排名123的捷克好手維斯利（Jiri Vesely）本週在杜拜寫驚奇，一路過關斬將、扳倒包括喬科維奇（Novak Djokovic）在內等名將，生涯首度闖進ATP500等級的公開賽決賽。

28歲的維斯利青少年時期成就斐然，拿過澳網青少年男單、男雙冠軍，20歲就擠進世界前100，2015年排名來到世界前40，22歲在蒙地卡羅大師賽首度遭遇當時的球王喬帥就爆冷獲勝，但隨後成績就此停滯不前、似乎難以再更上一層樓，排名也掉到現在已在百名外。

事實上，過去一年對維斯利來說相當煎熬，一度對自己失去信心。他先在2月感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），後遺症讓他一度只能練習1至2小時就得中斷，好不容易逐漸康復又在5月於捷克發生車禍，雖然傷勢不算太嚴重，但還是花了1個月才重新回到場上。

維斯利本站一路從資格賽打起，32強先扳倒克羅埃西亞老將西里奇（Marin Cilic）、接著力克西班牙好手阿古特（Roberto Bautista Agut），最驚奇的當屬8強力退喬科維奇，讓對方一舉失去球王寶座。

捷克黑馬維斯利。（路透）

生涯第二度扳倒喬帥後，維斯利受訪時坦言，6年前在蒙地卡羅的對戰首勝好像來得太早，「他那年幾乎是無法被擊敗的狀態，而我才22歲，那麼年輕就成功很棒，但我想我應該是還沒準備好。希望現在這一勝可以比當年帶來更大的幫助。」

維斯利延續氣勢，4強與加拿大新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）鏖戰3盤都打到搶7後驚險勝出，今晚將與俄國好手盧布列夫（Andrey Rublev）爭冠，世界排名也確定會重回Top100。

年少成名、幾度沉潛、去年又歷經確診、車禍等打擊的維斯利說，現在自己更可以坦然接受輸球，「過了一段時間你就會習慣一切，知道輸贏都是比賽的一部分，不要太在意失敗、一步一步走下去才是最重要的，每一週都是新的機會，要了解這些需要年紀、經驗，或者身邊的人可以在年輕的時候提醒你，有些事很難解釋，畢竟每個人都有自己的路。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。