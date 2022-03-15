網球》俄羅斯殘忍轟炸兒童醫院！從軍烏克蘭球星：雖然很害怕...

烏克蘭退役網球名將斯塔霍斯基「棄拍從戎」上戰場。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯發動戰爭侵略烏克蘭，烏國退役網球名將斯塔霍斯基 （Sergiy Stakhovsky）「棄拍從戎」上戰場，保衛國家勇氣令人動容，他在昨日受訪表示：「雖然害怕，但會繼續堅持下去。」

斯塔霍斯基曾是前「台灣一哥」盧彥勳雙打搭擋，兩人是20年好友，看到國家受到侵略，斯塔霍斯基毅然決然加入烏克蘭後備軍，他曾透露從軍決定當下經歷過一番掙扎，自己的3個寶貝孩子仍不知道父親上戰場。

請繼續往下閱讀...

斯塔霍斯基昨日接受義大利媒體《LA7》採訪時，再度談到抗俄的決心，「雖然我們的人數不多，但我們沒有被俄羅斯軍隊包圍，俄軍試圖從側翼推進，然後包圍基輔，但被我們擊退，他們損失了許多裝甲車和坦克車。」

斯塔霍斯基直呼：「這是一個非常艱難的局面，我不知道戰爭何時會結束。」他也透露自己在軍中的工作，包括監視所在基地的周邊，還有幫助疏散逃離城市避難的孩童、婦女，也會運送物資到各個地區，「我們正在努力做很多事情，人們都在盡力而為，目前的情況還過得去。」

但話鋒一轉，斯塔霍斯基也談起戰爭的殘酷，隨時可能會葬送性命，「晚上可能會有導彈飛來，明天可能會發生完全不同的情況，畢竟你也看到馬里烏波爾的兒童醫院被俄軍轟炸了吧，雖然很害怕，但我還是會堅持下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法