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籃球》台師大女籃教頭經驗傳承 梁嘉音東華大學開講

2022/03/26 22:34

台師大女籃教頭梁嘉音東華大學開講。（台灣籃球名人堂協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，週六在花蓮東華大學登場，邀請連兩年率台師大女籃隊拿到UBA公開一級亞軍的教練梁嘉音經驗傳承，身為台師大運動競技系助理教授的她，特地分享今年決賽失利，最後兩罰不進的球員陳雅彤，如何經由教練團協助走出失利陰霾的案例，令現場師生頗有共鳴。

年逾40的梁嘉音，出身中華電信女籃隊，曾入選亞青國手，褪下戰袍取得博士學位，轉往教學及教練職務發展，曾帶領台師大女籃於2012年至14年完成三連后霸業。

本屆UBA女籃決賽台師大對決世新大學衛冕軍，陳雅彤關鍵兩罰失手，導致台師大以1分飲恨，梁嘉音特地向與會的東華師生解釋，球場上打擊確實相當沉重，她以過來人經驗，安慰陳雅彤輸球並非自己一人責任，包括團隊三分球失準、未能守住世新三分打，其實這些都是相關因素，希望鼓勵年輕球員走出失敗低潮，汲取教訓往後更加成長茁壯。

梁嘉音也提及自己的籃球人生，是從國小田徑選手，到國中才接受籃球啟蒙，後來走向女籃生涯，同時努力向學，積極攻讀博士學位，除了運動專長，在學術領域也有所成。接下來，將由明星女籃國手覃素莉4月22日在國立體大接棒，進行最後一場講座。

台師大女籃教頭梁嘉音東華大學開講。（台灣籃球名人堂協會提供）

台師大女籃教頭梁嘉音東華大學開講。（台灣籃球名人堂協會提供）

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