T1》台啤英熊對桃園雲豹輕鬆打 蔣淯安難得「只」打30分鐘

台啤英熊總蔣淯安（右）。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟台啤英熊今對上桃園雲豹打得輕鬆，全場領先超過30分，也讓一哥蔣淯安「只」打30分24秒，出賽時間寫本季最短，拿15分，終場120：88拿下3連勝。

英熊本季前3次與雲豹交手，以2勝1負占上風，但前次在3月12日以96：101吞下對戰首敗。

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連兩天出賽的英熊，靠著雄厚戰力壓著對手打，士東開啟飆分模式，首節就拿16分，第2節則靠著全隊多點開花，還一度出現連拿15分的狂暴攻勢，半場就領先超過20分。

台啤英熊總蔣淯安帶球進攻。（記者王藝菘攝）

易籃後沒有太大改變，雲豹的追分攻勢零星，英熊在調兵遣將也有更靈活，蔣淯安也不用再操到都出賽超過40分鐘，而隨著分差超過30分，比賽勝負就此底定。

蔣淯安過去20場的平均出賽時間為41分34秒，今他第4節輪休，他拿15分，士東拿24分，德古拉21分、13籃板，林泰樂17分，黃聰翰12分。

雲豹以湯瑪斯35分表現最佳，吉倫14分，戴維斯12分，鄭瑋10分。

台啤英熊士東（左）帶球上籃，桃園雲豹球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台啤英熊總德古拉（圖左）帶球上籃，桃園雲豹球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

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